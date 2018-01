La ferme du Pont des Loups, à Saint-Aubin dans l'Avesnois (Nord) n'arrête pas de surprendre. Après le chaud biloute, premier fromage du nord à passer au four, elle lance pour l'Épiphanie "Le secret du roi".

Pour avoir un roi et une reine pour l'épiphanie, vous pouvez désormais partager un Secret du Roi en apéro ou après le repas, et une galette en dessert. C'est le pari d'Alexandre Gravez, l'un des deux frères gérant la ferme du Pont des Loups à Saint-Aubin, dans l'Avesnois( Nord).

Le pavé de 450 g est un fromage à pâte molle et croûte fleurie, plutôt doux avec un goût entre le camembert et le chaource, qui peut s'affiner encore à la maison dans son emballage. A l'intérieur les fromagers ont caché une fève en forme de vache pour rappeler la ferme, et l'année prochaine si le test est concluant, les Gravez pensent mettre des louis d'or comme pour certaines galettes.

Mais pour le fromage de l'Épiphanie pas besoin de demander au plus jeune de se mettre sous la table pour distribuer les parts comme pour la galette, chacun fait ce qu'il veut, s'amuse Alexandre Gravez.

Cette année, 2.000 de ces fromages insolites ont été fabriqués à la ferme qui a déjà créé une dizaine de nouveaux fromages.