PHOTOS - Nathan Paulin relie la Tour Eiffel et le Théâtre Chaillot au-dessus du vide

Le highliner Nathan Paulin a relié la Tour Eiffel et le théâtre Chaillot, ce samedi. Le tout, suspendu à 70 mètres au-dessus du vide. Une performance rare et spectaculaire effectuée dans le cadre des Journées du patrimoine.

Il n'a pas le droit au pas de côté. Nathan Paulin marche sur une sangle d'à peine 3 centimètres de large. En-dessous, 70 mètres de vide. Le funambule a relié le premier étage de la Tour Eiffel et le toit du Théâtre Chaillot, du côté du Trocadéro, ce samedi. Soit près de 600 mètres. Une seconde traversée est prévue ce dimanche, à 15 heures (sous réserve de bonnes conditions météorologiques).

Sa performance est ponctuée d'acrobaties. C'est en réalité une œuvre artistique à part entière, avec une chorégraphie signée du directeur du Théâtre, Rachid Ouramdane. Plusieurs acrobates sont également présents au sol, sous la performance du funambule.

Nathan Paulin a effectué une chorégraphie alors qu'il était dans les airs. © AFP - SERGE TENANI / HANS LUCAS

Nathan Paulin a mêlé prouesse sportive et artistique sur plus de 600 mètres. © AFP - ANDRE ALVES / HANS LUCAS

Cet prouesse sportive et artistique représente la plus longue traversée en highline réalisée en milieu urbain. Nathan Paulin démarre son parcours depuis la Tour à 68 mètres de hauteur, et lorsqu’il se trouve au-dessus de la Seine, il est à 30 mètres de hauteur, puis il remonte vers le toit de Chaillot à 56 mètres.

Je suis content d'être arrivé et de l'avoir partagé, surtout ce qui est important c'est de l'avoir partagé avec tout le monde - Nathan Paulin.

Nathan Paulin était ravi, une fois revenu sur la terre ferme, "C'est génial. Quand on s'élance de la Tour Eiffel, qu'on a vu sur cette architecture qui est symétrique, les deux bâtiments de Chaillot, c'est vraiment beau", s'est enthousiasmé le Haut-savoyard. "Ce n'était pas évident parce que marcher 600 mètres, se concentrer avec tout ce qu'il y a autour, la pression, ce n'était pas facile", a-t-il poursuivi.

Nathan Paulin est arrivé sain et sauf sur le toit du Théâtre Chaillot. © AFP - SERGE TENANI / HANS LUCAS

Plusieurs dizaines de personnes ont admiré la traversée de Nathan Paulin. © AFP - ANDRE ALVES / HANS LUCAS

Plusieurs dizaines de personnes étaient amassées sous la sangle pour admirer la performance. Sa traversée a d'ailleurs fait le tour du monde sur les réseaux sociaux.

Nathan Paulin a parcouru plus de 600 mètres au-dessus du vide. © AFP - SANDRINE MARTY / HANS LUCAS

Nathan Paulin est parti du premier étage de la Tour Eiffel, à 68 mètres de hauteur. © AFP - ANDRE ALVES / HANS LUCAS

Une performance déjà réalisée en 2017

La highline est une pratique dérivée du funambulisme, en hauteur, sans aucun accessoire d’équilibre, sur une sangle textile de 2,5 cm de large (slackline). Le sportif doit porter un harnais attaché à une ligne de vie comme en escalade afin que sa traversée soit sécurisée.

En 1989, le funambule Philippe Petit avait réalisé l’exploit pour le centenaire de la tour Eiffel. Quant à Nathan Paulin, il n'en est pas à son coup d'essai. En décembre 2017, le recordman mondial de la highline, avait déjà relevé le défi à l’occasion du Téléthon.

