INSOLITE - Un Goldorak géant fait le buzz à l'entrée de Thiers dans le Puy-de-Dôme

Thiers, Thiers, Puy-de-Dôme, France

Depuis Noël, un Goldorak géant protège les automobilistes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne passe pas inaperçu à l'entrée de Thiers. Sept mètres de hauteur, deux tonnes d'acier, le plus puissant des robots, création japonaise des années 70, a enchanté plusieurs générations de jeunes téléspectateurs. Ce Goldorak-là a été fabriqué par la chaudronnerie ferronnerie "Fer ou Refer" installée depuis deux ans à Thiers.

L'entreprise voulait se faire connaître des 11.000 habitants de Thiers, ville plus connue pour ses couteaux d'art. Pour les deux associés, Didier Bérujon et Matthieu Sincéro, cela a commencé comme un défi. Un cadeau de fin d'année pour les habitants. "J'en avais eu un quand j'étais gamin", raconte Didier, "l'année dernière, j'en ai trouvé un sur une brocante. Et j'ai gardé l'idée de le fabriquer un jour. Je l'ai ramené à l'atelier et j'ai dit à Matthieu qu'on allait le faire pour Noël". Un gros boulot et un défi compliqué pour Matthieu : "Il y a 25 pièces différentes. Quatre pièces par bras par exemple. On a tout assemblé le 21 au soir au rond-point. On a terminé vers les 5 heures du matin".

Thiers : Didier Bérujon et Matthieu Sincéro font le buzz avec leur Goldorak en acier © Radio France - Claudie Hamon

Depuis que Goldorak a élu domicile sur ce rond-point auvergnat, leur création a fait le tour des réseaux sociaux et on en parle dans le monde entier. Et Didier et Matthieu ne comptent pas s'arrêter là. Ils ont déjà d'autres projets de personnages à installer à différents ronds-points, mais "la priorité reste quand même faire tourner la boite. On reste les pieds sur terre, mais si on peut se faire plaisir à réaliser des projets comme ça, c'est top", conclut Didier. En attendant, le Goldorak géant "made in Thiers" devrait rester sur le rond-point du Chambon au moins jusqu'en février.