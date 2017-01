Insolite : un héritage de 300 000 euros pour le village de Désertines dans l'Allier

C'est une jolie histoire qui concerne Désertines, dans l'Allier. Elle hérite de 300 000 euros et du patrimoine immobilier d'une habitante qui a fait de la commune sa légataire universelle.

Juillet 2016 : un coup de téléphone en mairie de Désertines crée la surprise. Maître Sourdille, notaire à Montluçon, annonce à Christian Sanvoisin, le maire, que sa commune est légataire universelle d'une habitante qui vient de décéder. Nicole Dalbery n'a pas d'enfants et elle lègue tout son patrimoine à Désertines : 300 000 euros, une maison dans le village et une résidence secondaire dans le Jura. Personne n'a jamais rien su, jusqu'à l'ouverture du testament.

Une famille très discrète

La famille Dalbery s'installe à Désertines en 1943. Jean Dalbery travaille à la SNCF, il est conducteur de trains à Montluçon. Amoureux de sa commune, il demande à sa fille unique, Nicole, de léguer son patrimoine à Désertines. Nicole, qui travaille comme dactylo à la Sagem, inscrit les dernières volontés de son père dans son propre testament. Et c'est au décès de celle-ci, en juin 2016, que la commune découvre qu'elle hérite d'une somme colossale. La nouvelle est d'autant plus étonnante que les Dalbery sont des gens très discrets : on les voit peu et ils ne s'investissent pas dans les associations locales.

Christian Sanvoisin, maire de Désertines

UNE RUE DALBERY

Le maire de la commune regrette de ne pas en savoir plus sur cette généreuse famille à qui il souhaite rendre hommage. Une rue Jean Dalbery sera inaugurée à Désertines, avec une plaque souvenir. "Ce sera une avenue !" promet Christian Sanvoisin, encore sous le coup de l'émotion. Une grosse bouffée d'oxygène

Cet héritage est une aubaine pour Désertines. Dans un contexte de baisse des dotations de l'Etat, difficile aujourd'hui de concrétiser certains projets. Et ils sont nombreux dans cette commune de 4 300 habitants : aménagement d'une butte, création d'un théatre de verdure, coup de pouce aux écoles, à la maison des associations etc. L'argent sera bien utilisé confirme le maire !