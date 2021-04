INSOLITE - Un homme attaqué par une pieuvre sur une plage australienne

C'est une scène qui laisse les scientifiques perplexes : une attaque de pieuvre sur la plage de Dunsborough en Australie. repérée par le Huffington Post. Alors qu'il se baignait avec sa fille, Lance Karlson remarque des tentacules hors de l’eau s’attaquant à une mouette. Intrigué par le comportement de l'animal, ce géologue de profession s'approche pour filmer lorsque la pieuvre s'en prend à lui.

« La pieuvre la plus en colère de la Baie du Géographe », écrit l'homme dans sa publication datant du 19 mars dernier et devenue virale. Plusieurs experts et spécialistes des céphalopodes ont vu la vidéo et ont fait part de leur incompréhension face au comportement inhabituel de la pieuvre.