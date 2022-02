INSOLITE - Un homme de 52 ans taguait les murs de Bourg-de-Péage pour reconquérir son ex

Un homme de 52 ans reconnaît avoir tagué "TM" à de nombreuses reprises sur des murs, bâtiments, panneaux de Bourg-de-Péage et sur la LACRA. Ce que découvrent les policiers de plus étonnant, c'est la signification de ses tags. L'homme voulait en fait reconquérir son ex-compagne et attirer son attention avec ses tags, en lui disant "je t'aime". Les faits se sont déroulés entre le 8 et le 21 janvier.

C'est le Centre de supervision urbain de la commune de Bourg-de-Péage qui repère d'abord un véhicule grâce aux caméras de surveillance. Grâce à l'étroite collaboration avec les enquêteurs de la police nationale de Romans-sur-Isère, l'homme a pu être identifié. D'abord convoqué par la police, il écope pour l'instant d'un PV de 300€ et sera convoqué ultérieurement en composition pénale devant un délégué du procureur. Reste à savoir si l'homme est toujours célibataire.