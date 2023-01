Insolite : un horloger meusien va faire voyager un cadran de montre ...dans l'espace

Il y a trois jours, Samuel Pasquier publiait sur les réseaux sociaux, " voyage du cadran" une photo du cadran prise à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, "en attendant le décollage dans l'espace (reporté à cause de la météo pas très clémente)", prévient le jeune horloger de Bar-le-Duc dans la Meuse. "Restez attentifs, le décollage du cadran, c’est pour bientôt !"

Après le tour du monde, un voyage à bord d'un ballon sonde

Un décollage direction l'espace à bord d'un ballon sonde qui pourrait s'organiser cette semaine. "Ca peut paraitre fou" reconnait Samuel Pasquier. L'horloger raconte avoir eu l'idée déjà en 2018, de "faire voyager un cadran de montre à travers le monde, pour attirer l'attention sur ce qui nous entoure". Pendant 5 ans, "son" cadran est passé de main en main de voyageurs. "Près d'une centaine de personnes ont pris part à l'aventure pour réaliser plus d'un millier de photos" selon lui. On y voit le cadran sous l'eau, à la mer, dans la savane, devant des églises, devant des châteaux ...

"Trop compliqué et trop cher de confier le cadran à un astronaute"

Et puis, il s'est dit et si maintenant le cadran partait dans l'espace ? Samuel Pasquier s'est renseigné, "trop compliqué et trop cher de le confier à un astronaute"... Quand il a découvert une entreprise anglaise qui propose des vols en ballon sonde, avec une caméra embarquée qui rapporte au retour des images !

Dans l'attente des conditions météo optimales pour le décollage, Samuel Pasquier se dit impatient de découvrir les images.

Une fois que ce cadran sera revenu, il sera monté sur une montre, et sera vendu aux enchères à la fin de l'année à Monaco.