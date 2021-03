INSOLITE - Un internaute lorientais très inspiré pour vendre sa voiture sur Leboncoin

La description fait sourire. Un internaute lorientais a choisi le ton de l'humour pour vendre sa Renault Clio sur le site de vente entre particuliers Leboncoin. Et ça fait du bien en cette période morose !

L'internaute propose une Renault Clio "d'époque et d'exception" et utilise l'humour tout au long de son annonce.

"À saisir : voiture de collection conçue en 1998 sous le signe de la victoire." Le ton est donné dès le début de l'annonce. Un internaute lorientais apporte un peu de sourire sur le site de vente entre particuliers Leboncoin. Il se sépare de sa voiture, une Renault Clio II, "avec ses 225 000 kilomètres de plaisir au compteur, c’est une dame dans la force de l’âge, charmante et à la vie bien remplie". Le vendeur ne s'arrête pas là dans sa tirade : "Car elle roule, oh oui elle roule ! Son compteur a beau se bloquer à 60 km/h au milieu de l’autoroute, elle avance (ou recule) vaillamment vers sa destination."

Le lorientais ne manque pas non plus de faire des références à l'époque actuelle, malgré l'ancienneté de son bolide : "En raison de son grand âge, elle est atteinte d’une légère pelade qui rappelle les grandes heures de la barbe d’Edouard Philippe." Et il ne ment pas sur la marchandise. "Vaillante mais prudente : elle dépasse difficilement les 140 km/h, un véritable avantage à l’ère du flash intempestif", écrit-il encore.

"Pas de vice caché, ils sont tous apparents"

Une vente qui inspire l'auteur de l'annonce jusqu'au bout : "Elle est vintage et un peu cabossée mais si vous avez de l’amour (et du temps, et un peu d’argent) à lui donner, elle peut vivre une nouvelle vie." Il ajoute : "Ou être démontée pour pièces, c’est vous qui voyez, vous avez le droit de ne pas avoir de cœur."

Le vendeur ne manque pas d'humour dans sa description ! - Capture Leboncoin

Le vendeur va même plus loin en listant en détail les (des)avantages de son bien. "Pas de vice caché, ils sont tous apparents : 4 roues qui tournent dans le même sens dont 2 équipées de jantes oliver, 2 vitres à électricité manuelle, autoradio muet, Lecteur cassette HS pour empêcher le passager de mettre de la musique de merde", indique-t-il sur le site. Et en bonus, il n'oublie pas la passagère régulière du véhicule : "Une araignée adorable (elle s'appelle Suzette) vit dans le rétroviseur, merci de ne pas la déranger."