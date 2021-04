INSOLITE - Un Isérois donne une nouvelle vie aux briques Lego

Comme pour beaucoup d'entre nous, les Lego ont bercé l'enfance d'Alexis Guimet ; "J'avais la chance d'avoir un grand emplacement où j pouvais construire ma ville Lego". Avec les années, la passion disparait petit-à-petit jusqu'au jour où l'Isérois se rend au parc Legoland au Danemark. C'est le déclic ! "Quand je suis rentré chez moi, j'ai ressorti mes vieilles boites de Lego, et je me suis dit : "Comment à 18 ans, je peux me servir de mes Lego différemment ?"". L'idée lui vient alors de fabriquer des éléments de décoration à partir de Lego.

Alexis Guimet fabrique des objets de décoration en Lego Copier

Au début, je faisais des vide-poches ou des cadres photos. Ca apportait de la couleur.

Après les objets, Alexis décide d'aller plus loin, et se lance dans la reproduction de tableaux et de photos. Une idée qui a immédiatement plu également à ses proches. "Les gens trouvaient ça cool. Je me suis dit : "Je vais partager et je vais vendre"". C'est ainsi qu'est né son site Internet, Bricksdeco.com.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sous le statut d'auto-entrepreneur, l'Isèrois propose donc à ses clients la reproduction de photos ou de tableaux avec uniquement les célèbres briques. Un travail personnalisé et qui peut prendre pas mal de temps selon le projet ; "Plus le tableau est grand, plus il y'aura du détail à travailler à l'intérieur et mieux sera le rendu. Du coup, on peut mettre entre 10 et 20 heures pour des gros tableaux".

On peut comparer ça à du Pixel art. Chaque brique est comme un pixel.

Afin d'être au plus proche de l'original, Alexis a en sa possession une trentaine de couleurs différentes. Il se fournit auprès d'un grossiste spécialisé. "Ca me permet d'apporter de la nuances à mes tableaux".

Alexis a notamment réalisé les fameuses "bulles" (le téléphérique) de Grenoble en version Lego - Alexis Guimet

Parmi les commandes les plus insolites, Alexis a reproduit pour l'un de ses clients, la Une du journal "l'Equipe" du 13 Juillet 1998. "C'est un événement qui a marqué son enfance, et puis en même temps, il y'avait ce double souvenir des Lego, parce qu'il jouait aussi avec. C'était une réunion de deux faits marquants de son enfance".

La Une de l'Equipe version origianle (à gauche) et version Lego (à droite) - Alexis Guimet / Bertrand Fissot

Le jeune auto-entrepreneur ne manque pas de projets, et souhaite désormais proposer une exposition. "Pourquoi pas être affilié avec des d'autres artistes, ou des musées, pour pouvoir afficher une peinture avec la reproduction en Lego à côté". Alexis a déjà réalisé sa première reproduction de grande œuvre : La nuit étoilée de Van Gogh. "J'étais assez content du rendu". On vous laisse savourer !