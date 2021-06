INSOLITE - Un Isérois (peut-être) futur astronaute de l’Agence Spatiale Européenne

"Au départ, ils étaient 100.000 candidats, à la fin ils ne seront plus que 6"... Cela aurait pu être le début d'une énième émission de télé-réalité. Et bien non ! Ce sera le résultat de la grande campagne de recrutement que vient de lancer l'Agence Spatiale Européenne. Cela fait 11 ans que ça n'était pas arrivé. Objectif pour l'ASE : recruter 6 nouveaux astronautes à l'automne 2022, et 20 réservistes. Parmi les candidats, Clément Huber, un Seyssinois de 28 ans. Il nous raconte ses motivations.

Clement Huber, un Isérois (peut-être) futur astronaute de l’Agence Spatiale Européenne Copier

La tête dans les étoiles depuis tout petit

Comme beaucoup d'enfants, Clément a, dès son plus jeune âge, été fasciné par l'espace. "Je pense que je me suis beaucoup posé de questions d'ordre philosophique. L'espace est assez fascinant. Ca donne un peu le vertige de voir cette immensité, et nous, on est sur ce petit point bleu perdu au milieu de tout".

Ca fait réfléchir sur le sens qu'on veut donner à notre existence, et ça donne envie aussi de repousser les frontières de la connaissance pour simplement en savoir plus.

Le temps est passé, l'Isérois a grandi, a continué son chemin, oubliant ses aspirations, et puis... l'idée lui est revenue avec le lancement de cette campagne de recrutement. "Je m'en suis un peu éloigné. Néanmoins, ma ligne de mire, ça a toujours été de vouloir contribuer à la société, d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment le fil rouge que j'ai suivi toute ma vie".

28 ans et déjà un CV impressionnant

A l'aube de ses 30 ans, Clément a déjà de nombreuses lignes sur son CV. Après une formation d'ingénieur en robotique, il rejoint la société Navia "qui construit des navettes autonomes". Il y travaille 4 ans, avant de se réorienter et de rejoindre les rangs de l'Armée ; "Cette année, j'ai étudié à Saint-Cyr pour devenir officier au sein de l'Armée de terre". Un parcours riche et varié, qui lui permet ainsi, de mettre toutes les chances de son côté, grâce, à la fois, à son profil de scientifique, mais aussi, grâce à ses compétences "plus opérationnelles via l'Armée".

Ce qui me parait essentiel, c'est tout ce qui est personnalité : La capacité à être résilient dans des situations compliquées et à garder sa lucidité. Ainsi que la capacité à travailler en équipe et à vivre de longs mois de confinement dans un espace restreint tout en gardant une bonne ambiance.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas de plans sur la comète, mais il y croit !

"Ah oui j'y crois ! Sinon je ne candidaterai pas. Après, j'ai conscience que les chances sont faibles". Les candidats ont jusqu'au 18 juin 2021 pour déposer leur CV et lettre de motivation. Seuls 10% d'entre eux seront retenus au cours de l'été. S'enchaineront ensuite 5 autres phases étalées jusqu'à l'automne 2022, avec au programme "des tests psychotechniques, des entretiens de motivation, des entretiens psychologiques, une visite médicale, des tests sportifs...".

Je suis extrêmement déterminé et je m'y consacre actuellement pleinement.

En attendant les premiers résultats, Clément ne chôme pas. Il a repris le pilotage, apprend le russe, travaille à la Clinique Mutualiste de Grenoble, et va très prochainement approfondir ses compétences en plongée. "Etant de Grenoble, j'avoue que ce n'est pas quelque chose que j'ai eu l'opportunité de pratiquer beaucoup". Autant dire que les projets fusent pour l'Isérois qui met toutes les chances de son côté.

Clément Huber rêve désormais de marcher dans les pas d'un certain... Thomas Pesquet. Il faut dire qu'ils ont tous les deux de nombreux points communs. Ils partagent la passion du vol, ils sont tous les deux pilotes de ligne. "On a étudié dans la même école, à Supaéro. Et d'un point de vue plus humain, je pense qu'on doit être tous les deux, très curieux, avoir une soif insatiable de découvrir de nouvelles choses et beaucoup de détermination".

Souhaitons à Clément d'avoir la même bonne étoile que Thomas Pesquet.