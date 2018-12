Insolite : un kangourou se promène en liberté en Vendée

Un kangourou a été aperçu à plusieurs reprises ces dernières semaines dans le secteur de Challans. Des chasseurs et un éleveur ont eu le réflexe de prendre l'animal en photo, histoire de ne pas passer pour des fous.

Saint-Christophe-du-Ligneron, France

Un kangourou se promène en liberté depuis plusieurs semaines dans les forêts du nord-ouest de la Vendée, autour de Challans. Ceux qui l'ont vu de près décrivent un wallaby d'environ 90 cm de haut, se déplaçant en faisant des bonds de 4 à 5 mètres.

Des chasseurs du secteur de Challans ont réussi à photographier l'animal. Jeudi dernier, Bernard et son ami Camille chassaient à Saint-Christophe-du-Ligneron. Bernard est parti en éclaireur, quand il a vu une tête "bizarre" dans un buisson.

Je vois un cou de 20 cm, et je me dis : "y'a un souci, je connais pas cet animal !" - Bernard

Bernard ne cache pas son étonnement : "on avance et d'un seul coup, je vois l'animal qui se redresse et fait un petit saut". Le chasseur en a parlé à ses amis mais ils ne l'ont pas cru. "Ils m'ont tous répondu : "Bernard arrête de boire de la Trouspinette", s'amuse le Vendéen.

Le récit de Bernard Bonnin, chasseur ayant vu le kangourou Copier

Bernard Bonnin, l'auteur de la photo © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le kangourou sur Snapchat

Le 21 novembre au petit matin, le wallaby avait déjà été aperçu dans le secteur de Commequiers, au bord d'une petite route. Frédéric Chopin n'est pas compositeur, mais éleveur. A 5h30, il partait nourrir ses bêtes au volant de sa mélangeuse automotrice.

Je croyais que c'était un gros lapin ou un gros lièvre mais je rêvais pas, c'était bien un kangourou." - Frédéric Chopin

Frédéric Chopin, éleveur à Commequiers Copier

Une main sur le volant, l'autre sur le téléphone, Frédéric a aussitôt envoyé une vidéo à ses amis sur Snapchat © Radio France - Emmanuel Sérazin

Selon les chasseurs et l'éleveur, l'animal semble en très bonne santé. Il aurait pu s'échapper d'un élevage comme celui de Froidfond, ou d'un enclos de particuliers comme à Soullans. Mais pour l'instant, personne n'a signalé de disparition de kangourou en Vendée.