VIDÉO - Un Landais fait sa demande en mariage au cinéma, juste avant le début du film

Impossible pour la future mariée d'imaginer une telle demande. Juste avant le début de la séance de cinéma, ce jeudi 21 octobre, son conjoint l'a demandée en mariage en plein milieu de la salle de cinéma des Toiles du Moun, à Saint-Pierre-du-Mont (Landes). Les jeunes parents, accompagnés de leurs deux enfants et deux amies, étaient venus voir un film d'animation à 18h. A la fin des publicités, une vidéo réalisée par le jeune papa a été diffusée sur l'écran géant. Il s'est ensuite mis à genoux et a fait sa demande.

Une déclaration d'amour sur écran géant

Toute la famille s'était installée au fond de la salle pour regarder le film. Alors que les publicités défilaient à l'écran, Mana, le père de famille, jeune militaire à Mont-de-Marsan, a quitté la salle. Il est allé donner le feu vert à ses complices : les salariés du cinéma. Ces derniers ont alors diffusé sur l'écran géant la vidéo de demande en mariage : "Dans cette salle, il y a parmi vous une personne qui me connaît et qui me tient à cœur. Voici un petit message pour toi..."

Le futur marié était alors caché derrière la porte d'entrée de la salle, un bouquet de fleurs à la main. "Grâce à toi, nous avons notre petite maison et tu m'as offert il y a 5 et 3 ans les plus beaux cadeaux qu'un homme puisse rêver : celui d'être père, poursuit la vidéo. Alors il nous manque juste une petite étape pour concrétiser ce bonheur... Je t'invite donc à te lever Mademoiselle Rebecca."

Un mariage en Polynésie

La future mariée se lève et son conjoint se met à genoux devant elle pour lui faire sa demande. Emue, Rebecca dit "oui", sous les yeux de ses deux amies qui filment la scène. "J'était très stressé, raconte le père de famille, dans le couloir tout à l'heure et depuis ce matin. Ce n'est pas fréquent." Depuis plusieurs semaines, le jeune père avait monté ce plan avec le cinéma.

La future mariée, elle, ne s'attendait pas à une telle demande : "Ça fait 14 ans qu'on s'aime, et comme on rentre en Polynésie pour les vacances, on s'est dit 'pourquoi pas se marier là-bas'... Mais j'attendais la demande, raconte la maman. Là, la demande est très originale, c'est vraiment bien. On a même l'impression d'avoir privatisé la salle." Effectivement, la famille était seule dans la salle pour vivre ce moment unique. À la sortie de la séance, les salariés du cinéma, qui ont filmé également la scène n'en reviennent pas : "On n'a jamais vécu ça au cinéma !".