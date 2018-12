Insolite : un livre sur les pompiers et les plus beaux sites de Moselle

Quand des pompiers interviennent sur la cathédrale de Metz ou sur les ouvrages de la Ligne Maginot. Dans 18/57, Arnaud Beinat photographie les hommes du feu et le patrimoine mosellan. Un livre de 180 pages insolite et sublime !

18/57 un livre sur les pompiers et les plus beaux sites de Moselle est signé Arnaud Beinat

Moselle, France

Les pompiers et les plus beaux sites de Moselle à l'honneur dans un seul et même livre. L'ouvrage de 180 pages s'appelle 18/57. Il a été réalisé par un pompier volontaire, photo-reporter dans le civil. Arnaud Beinat a photographié les hommes du SDIS en pleine action, sur les plus beaux lieux de Moselle : de la cathédrale de Metz à la cristallerie de St Louis, en passant par les sites de la ligne Maginot.

Arnaud Beinat, l'auteur du livre 18/57

avec les hommes du Grimp

Pendant plus 2 ans, Arnaud Beinat a suivi et photographié les pompiers mosellans lors de leurs interventions et manœuvres. C'est une immersion totale et parfois vertigineuse, lorsque ce photo-reporter s'est hissé tout en haut de la cathédrale de Metz, aux côtés des hommes du Grimp. Il s'est aussi rendu au musée de la Mine, au plan incliné de St Louis Artzviller. Le patron du SDIS 57, le colonel François Vallier, ne se lasse pas de feuilleter ce livre.

Le colonel François Vallier, le patron du SDIS 57

Le livre 18/57 est en vente sur le site www.sdis57.fr au tarif de 20 euros