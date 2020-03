[INSOLITE] Un lynx a été observé dans le massif de Chartreuse

La scène est assez spectaculaire, un lynx a été observé dans le massif de Chartreuse ce jeudi soir. L'information a été relayée sur la page Facebook "Chartreuse tourisme" qui précise que six félins seraient recensés dans le massif. "Leur suivi est assuré par le Parc naturel régional de Chartreuse et des personnes ayant suivi une formation", précisent les auteurs du post.

Le parc va vérifier l'âge du lynx observé s'il s'agit d'un nouvel individu ou pas.

Il n'est pas si rare de croiser le félin dans nos montagnes, "le massif de la Chartreuse est une des zones de présence du lynx dans les Alpes qui est bien identifiée depuis plusieurs années. C'est un animal protégé, en France, on estime la population globale entre 120 et 130 lynx", explique Olivier Guder, vice-président de l’association de protection de l'ours, du loup et du lynx en France (FERUS) et spécialiste du lynx.