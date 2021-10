INSOLITE : Un morceau de cercueil de Napoléon 1er vendu 2000 euros aux enchères à Moulins

C'est un petit morceau d'histoire qui est arrivé dans l'Allier, en passant par la Nièvre. Un morceau du cercueil de l'empereur Napoléon 1er, décédé il y a tout juste 200 ans (le 5 mai 1821), a été vendu aux enchères, hier, à la chapelle de l'Hôtel de Paris de Moulins (Allier), sous le patronage de la maison Métayer.

Un acheteur français, sur Internet, a raflé la mise pour 1600 euros, auquel il faut ajouter 400 euros de frais de fonctionnement facturés par la maison Métayer. Pour un total, donc, de 2000 euros dépensés.

"En 1840, le prince de Joinville reçoit la mission d'aller récupérer le cercueil de Napoléon 1er à Sainte-Hélène, à bord de son bateau, La Belle Poule. Il le ramène et il en prélève un certain nombre de morceaux de bois, dont il a fait don à des célébrités et sommités de l'Empire", explique Pierre-Guilhem Métayer, le commissaire-priseur de cette vente aux enchères. L'un de ces morceaux est ensuite arrivé dans une famille nivernaise, dont certains membres habitent aussi dans l'Allier.

La véracité de ce morceau de cercueil est attestée par deux manuscrits, vendus en même temps, et qui sont donc aussi inestimables que la pièce elle-même. "Il y est expliqué à quelle date Joinville remet ce morceau à une personne de son équipage de La Belle Poule, puis à quelle date cette personne remet le morceau à un député de la Nièvre. C'est une espèce de généalogie", décrit Pierre-Guilhem Métayer.