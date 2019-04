INSOLITE : Un œuf géant de 249 grammes dans les Ardennes

Château-Porcien, France

Tous les matins à Château-Porcien, Noëlle Baudry ouvre la porte de son poulailler pour récupérer les œufs de ses poules. Elle en possède trois, elle ont chacune un petit nom. Et ce matin là, le samedi 27 avril, c'est Roussette qui lui a fait une incroyable surprise : un œuf de 8,5 centimètres de hauteur et qui pèse 249 grammes. "Roussette me fait toujours des gros œufs, mais là franchement je n'y croyais pas ... Quand je l'ai pris dans mes mains, ce n'est pas la taille qui m'a surprise, mais le poids ! je me suis empressée d'aller le peser." raconte Noëlle.

Rassurez-vous, Roussette est en bonne santé ! Elle continue de gambader dans l'herbe.

"Le secret, c'est peut-être le bon air des Ardennes," explique-t-elle en rigolant. "C'est vrai que ma poule fait toujours des gros œufs, mais jamais à ce point ! C'est une vraie surprise."

Roussette est en bonne santé. © Radio France - Noëlle

Un œuf hors-norme

La taille des œufs varie selon la race des poules. Elle peut aussi varier selon l'âge de l'animal et en début et fin de ponte. Une poule de 6 mois pond des œufs de près de 60 grammes. Le poids moyen d’un œuf dit « gros » est de 70 grammes. Alors imaginez, cet œuf ardennais de 249 grammes sort vraiment de l'ordinaire. "Je m'en suis vite rendu compte," ajoute Noëlle, "alors j'ai fait quelques recherches ... et j'ai vu sur le site de France Bleu Isère, on parlait d'un œuf de 216 grammes. Je me suis dit que le mien était encore plus gros!" Mais pour être tout à fait précis, le record du monde a été recensé en 1956 aux Etats-Unis. L’œuf en question pesait 454 grammes.

Des blagues autour de ma poule !

Noëlle Baudry a bien évidemment raconté son histoire à tout son voisinage. "Et mes voisins me font des blagues, vous l'imaginez bien, sur le derrière de ma poule. Elle a dû avoir mal, la pauvre ! Mais je vous rassure, elle va très bien."

Une grosse omelette ? Un gros gâteau ? "Pour le moment, je n'ose pas le casser," explique Noëlle. "Roussette, elle est avec nous depuis 1 an. Et c'est une sacrée pondeuse!"