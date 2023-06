INSOLITE : un opus d'Indiana Jones va être tourné au château de Mayenne le 16 juillet prochain

Un Indiana Jones tourné en Mayenne. Alors qu'un nouveau volet de la saga Indiana Jones sort ce mercredi au cinéma, "Indiana Jones et le cadran de la Destinée", il se pourrait que ce ne soit pas le dernier. "Indiana Jones et le château de Mayenne" sera tourné le 16 juillet prochain dans le Nord-Mayenne. Alors bien sûr, vous vous en doutez, c'est une parodie et une production amateure. L'association Payaso Loco, à Pré-en-Pail-Saint-Samson, dans le Nord-Mayenne, est à l'origine du projet dans le cadre des animations de l'été au château de Mayenne. Au total, 24 adolescents seront recrutés sur place pour jouer dans ce film noir et blanc et totalement muet. Le script se rapproche beaucoup des meilleurs opus de la saga.

ⓘ Publicité

À la recherche d'un objet archéologique inédit

Une plume digne d'un Steven Spielberg ou Georges Lucas mais c'est signé Payaso Loco. "Il y a un objet archéologique inédit, incroyable, dont il cherche l'emplacement depuis des années et des années", détaille Arnaud Mallier, le scénariste du projet, "et un de ses étudiants lui amène la page manquante du fameux grimoire qui mène à cet objet et qui s'avère être localisé dans une pièce secrète du château de Mayenne". On retrouve tous les incontournables de la saga : "un objet qui n'existe pas, ultra-magique, fantastique, on retrouve de l'action, le fouet, le chapeau, le grand méchant pas beau qui veut doubler Indiana Jones et bien sûr une romance", raconte Arnaud Mallier.

"On vend des tours de manège"

Les 24 enfants vont se partager les rôles : les personnages principaux, les figurants, les costumiers ou encore le staff derrière la caméra, tous auront une tâche bien précise sur le tournage. Un coup de montage sur ordinateur à la fin de la journée et le film est produit. Chacun pourra repartir avec son film en poche. "Nous, on vend des tours de manège et donc du coup, c'est un méga tour de manège de ouf et tu sors, t'as tourné un film et tu racontes ça à tes potes et ils ne te croient pas", sourit Arnaud Mallier, "c'est de la magie à la sauce Payaso Loco".

Manque plus que certains décors à peaufiner et tout sera prêt pour cet opus 100 % mayennais. Thomas Mélanger, le graphiste, illustrateur et décorateur et Manu Grimaud, comédien et metteur en scène, accompagnent Arnaud pour ce projet.