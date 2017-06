Insolite : un particulier vend une tour de télécommunication à Laurie dans le Cantal !

Cette petite annonce insolite a été postée sur le site leboncoin.fr par un habitant de Laurie, une petite commune cantalienne située au nord-ouest de Massiac. La propriété mise en vente abrite non seulement cette tour très originale, mais aussi une maison de 160 m2.

Ensemble architectural moderne exceptionnel et original à 1165 m d'altitude. Cette annonce insolite a été postée sur leboncoin.fr par un habitant de Laurie, une petite commune située au nord-ouest de Massiac, dans le Cantal. La tour fortifiée en béton armé, haute de 50 mètres et sept mètres de diamètre possède des murs très épais, un escalier métallique monumental en colimaçon et quatre terrasses circulaires très larges qui offrent un panorama sublime jusqu'à des dizaines de kilomètres à la ronde. Voilà comment le propriétaire de convaincre les acheteurs potentiels. Une maison d'habitation de 160 m2 figure également sur la propriété clôturée de 2200 m2.

Une vue incroyable à 360°

La tour a été implantée par France Télécom avant d'être vendue à des particuliers. Depuis une douzaine d'années, elle appartient à Monsieur Martin (il ne souhaite pas donner son prénom), un retraité de 65 ans, originaire d'un pays de l'est, et qui travaillait dans le milieu du cinéma. Aujourd'hui, il souhaite aller vivre dans le sud, où est enterrée sa mère, et il vend donc ce drôle de bien. Le tout pour 370 000 euros. "On a une vue panoramique absolument incroyable en haut de la tour. On voit la chaine des Puys. Il y a une énergie qui s'y dégage. On s'y sent bien..." argumente le propriétaire. Plusieurs acheteurs potentiels se sont signalés, mais ça ne s'est pas concrétisé. M. Martin donne donc des pistes pour pouvoir se projeter. Ce lieu unique pourrait abriter des "gîtes, des chambres d'hôtes, un restaurant, un club de radioamateurs ou encore d'astronomes"... Avec des étoiles plein les yeux.