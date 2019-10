INSOLITE - Un phoque barbote parmi les canards en bords de Seine

À Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime, la balade du dimanche sur les bords de Seine a pris un tour particulier pour des auditeurs de France Bleu quand ils ont croisé un phoque barbotant aux côtés des canards. Ils nous ont transmis leurs images de cette rencontre insolite.

Saint-Aubin-lès-Elbeuf, France

En se promenant sur les bords de Seine ce dimanche 13 octobre 2019, des auditeurs de France Bleu Normandie ont fait une rencontre insolite. Un phoque barbotait aux côtés des canards, en toute sérénité. Une telle rencontre peut paraître étonnante à Saint-Aubin-lès-Elbeuf car la ville se trouve à plus d'une centaine de kilomètres en amont de l'embouchure de la Seine.

Mais la présence d'un phoque dans ce secteur ne surprend pas les experts du centre de sauvegarde de la faune sauvage, l'association du CHENE, à qui nous avons montré ces images. "C'est un jeune de l'année et _le trouver en Seine à cette époque n'a rien d'extraordinaire_. Ils sont erratiques dans leurs première années." En France il y a trois colonies de phoques, la Baie de Mont-Saint-Michel, la Baie des Veys (située à la limite du Cotentin et du Bessin) et la Baie de Somme.