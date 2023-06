INSOLITE - Un phoque gris prend ses quartiers dans le port de commerce de La Rochelle

Un nouveau pensionnaire de la port de commerce de La Rochelle. Un phoque gris y a élu domicile depuis dimanche dernier. Le mammifère a été aperçu et pris en photo par des agents et des ouvriers du port. Le phoque a encore été vu lundi en début d'après-midi près du mole d'escale. Il se balade, chasse, joue à cache-cache et s'offre parfois une séance de bronzage près des zodiacs de gendarmerie de la brigade nautique. Selon l'observatoire Pelagis, le mammifère marin est âgé entre 2 et 3 ans et apparait plus grassouillet sur les photos, ce qui laisse entendre qu'il est bonne santé.

Ils sont quelques privilégiés à avoir croisé la route du phoque gris depuis dimanche dernier. Parmi eux, Laurent Chognot, hydrographe au port de La Rochelle. "Nous l'avons vu à deux reprises depuis la vedette hydrographique (ce mardi) en fin de matinée, puis en début d'après-midi. Dans la matinée, nous étions assez proches pour sa tête et ses yeux. Plus tard, il était un peu plus loin. On le voyait plonger et refaire surface. Ca rompt un peu la routine. Moi, en plus de 20 ans, c'est seulement le troisième phoque que je vois..."

Il y a deux ans, un morse avait séjourné dans le port de pêche de La Rochelle. Une observation beaucoup plus rare. Paire de jumelles en mains, Sébastien Juniet, officier de port, tente de repérer l'animal depuis le dernier étage de la maison du port, mais l'animal est mobile. " C'est rare d'observer un phoque dans un port de commerce avec toute la dangerosité que cela implique. Il y a beaucoup du trafic. On l'observe surtout dans l'avant-port, la partie la plus à l'abri pour lui. Il joue à cache-cache, il mange. Il est même monté près des zodiacs de la gendarmerie pour bronzer ", comme en atteste la photo de Céline du Pilotage.

Comme le veut le protocole, l'Observatoire Pelagis a été contacté dès lundi par la direction du port pour signaler la présence du phoque gris . "Il est sans doute "plus tranquille que les plages" , sourit Olivier Van Canneyt biologiste de l'observatoire Pelagis. "Il faut s'attendre à en voir de plus en plus régulièrement sur nos côtes car les populations de phoques gris augmentent... Malgré tout, l'espèce est protégée, et il est interdit de l'approcher à moins de 100 m (voire 300 m dans l'idéal)... On ne sait pas combien de temps ce phoque va rester dans le port de commerce, mais l'an dernier, un phoque était resté plus de six mois à Saint-Clément-des-Baleines". Selon Pelagis, 700 signalements de phoques sont recensés annuellement sur les côtes françaises. Dans 60 à 70% des cas, les animaux sont en bonne santé. Ils ont juste besoin de repos... et de quiétude.