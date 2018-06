Poitiers, France

Tout petit il regardait en boucle la finale de la coupe du monde de foot 98. Aujourd'hui, à 19 ans, Valentin rêve de devenir commentateur sportif. Toute la saison, il a commenté les rencontres du championnat français, aujourd'hui il se passionne pour les affiches de la Coupe du Monde de foot "Quand je suis tout seul, je m'installe devant ma télé, et j'enregistre mes commentaires sur mon téléphone, et après avec un logiciel de montage je pose mes commentaires sur les images de la FIFA". Valentin connait un vrai petit succès depuis qu'il a crée sa chaine Youtube. " C'est très encourageant, et je m'éclate, et il est clair que j'ai envie d'en faire mon métier". Avec près de 5.000 abonnés Valentin entend faire partager longtemps sa passion et annonce déjà la victoire de la France sur le Danemark avec un but de Giroud.

https://www\.youtube\.com/channel/UC8Gyv54q\_cplXgnndqNlTlw