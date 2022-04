Sarthe : un porc-épic du zoo de Pescheray est en fuite

Un porc-épic s'est échappé du domaine de Pescheray depuis plus d'une semaine, les soigneurs du parc animalier le recherchent activement. Il a été aperçu dans la nuit de mardi à mercredi 20 avril, entre Thorigné-sur-Dué et le Breil-sur-Mérize.

Un porc-épic mâle s'est échappé du domaine de Pescheray au Breil-sur-Mérize depuis plus d'une semaine. Il a réussi à sortir de son enclos puis du zoo, "en trouvant une faille dans la clôture périphérique". Il a été aperçu dans la nuit de mardi à mercredi à quelques kilomètres de chez lui, entre Thorigné-sur-Dué et le Breil-sur-Mérize. Le rongeur est activement recherché par les soigneurs. Si vous le croisez, il faut alerter le parc animalier au 02.43.89.86.04.

Ne pas s'en approcher

Mais il est préférable de ne pas s'en approcher, car cela risque de mal tourner. "Il ne faut surtout pas essayer de l'attraper", explique Sébastien Boueme, moniteur au sein du parc. "S'il se sent menacé, il va se retourner et reculer très vite avec les pics en avant". D'autant que les pics se détachent du corps de l'animal, restent plantés dans la peau et peuvent "créer des infections". En revanche, s'il entre dans un jardin ou dans un garage parce que le portail ou la porte est ouverte, il est possible de tenter de l'enfermer dans un lieu clos, en attendant l'arrivée des soigneurs du zoo.

Le plus gros danger : la circulation

L'animal n'aura pas de mal à se nourrir. "C'est un rongeur, herbivore et il va forcément trouver de quoi manger dans la campagne", affirme le moniteur. Mais le plus gros danger pour l'animal est l'activité humaine et le passage des voitures. L'animal nocturne dort le jour et se réveille la nuit pour aller se nourrir. "À ce moment-là il peut traverser les routes, se mettre en danger et mettre en danger les automobilistes." C'est pourquoi les salariés du zoo appellent à la prudence sur les routes la nuit sur le secteur de Breil-sur-Mérize.

Pour rappel le porc-épic fait une cinquantaine de centimètres de hauteur. Il pèse entre 6 et 8 kilogrammes. Son museau et sa tête sont de couleur noire et les pics sont blancs et noirs.