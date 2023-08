Insolite - Un puzzle collaboratif installé tout l'été dans une bibliothèque de Dijon

C'est l'insolite de l'été 2023 à la bibliothèque de la Nef, à Dijon - renommée la bibliothèque "Colette" depuis le printemps dernier : un puzzle ... collaboratif. Il s'agit d'un puzzle de 1000 pièces, représentant un tableau du peintre Alfons Mucha. Le concept ? Les visiteurs, les touristes ou les lecteurs sont tous invités à jouer. Ils déposent une pièce, ou deux, ou plus si affinité. Le jeu est installé sur une table au fond de la bibliothèque, bien placé, pile sur le chemin pour passer dans le jardin où l'on peut bouquiner au soleil.

Une première cet été

Des puzzles où tout le monde peut jouer, c'est une première cet été pour cette bibliothèque dijonnaise. Ils sont prêtés par Corinne Camus, bibliothécaire à la Nef depuis 11 ans, elle-même "céphaloclastophile", c'est-à-dire passionnée par les casse-têtes et les puzzles. Pour elle, difficile de ne pas y jouer : "Je n'ai pas le temps, mais j'en ai fortement envie à chaque fois que je passe devant, ça me démange" (rires).

Comment cette idée, collégiale, a-t-elle germé ? "On s'est demandé comment occuper, amuser et faire venir des gens à la bibliothèque, lecteurs ou non lecteurs. Et les touristes, parce que nous avons beaucoup de touristes. Une famille italienne vient de rester plus de deux heures, retrace Corinne Camus. Je me suis dit que le puzzle, c'est quand même bien. Et ça se fait dans des médiathèques parisiennes, ou dans d'autres villes de France".

Un premier puzzle, représentant la place du Bareuzai, à Dijon, a déjà été terminé au mois de juillet. "Les gens restent cinq minutes, dix minutes, une demi-heure, deux heures, trois heures, parfois quatre heures, jusqu'à la fermeture !", s'amuse la bibliothécaire. Vu le succès, la bibliothèque songe à laisser ce puzzle collaboratif en place tout au long de l'année.

Vous pouvez venir jouer jusqu'à la fin des vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.