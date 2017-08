INSOLITE - Un python royal découvert dans un restaurant de Vitré

Un python royal d'1,20 m a été retrouvé mercredi dans un restaurant du centre ville de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Plus de peur que de mal pour les employés de l'établissement puisque l'animal a rapidement été attrapé par les pompiers et notamment par la brigade animalière de Rennes.

Il est 11h30 ce mercredi matin dans un restaurant du centre-ville de Vitré, en Ille-et-Vilaine, quand un employé aperçoit une queue de reptile qui dépasse et qui s'agite sous un frigo. Il prévient alors ses collègues, ferme les portes de l'établissement et se cache un peu plus loin avec tout le personnel. Il appelle ensuite la gendarmerie et les pompiers.

Les secours arrivent très vite sur place, avec une brigade animalière, venue directement de Rennes.

Écoutez les explications du Lieutenant Algré de la compagnie de Vitré Copier

Au départ, tout le monde pense à un boa caché sous le frigo. Finalement c'est un python royal d'environ 1,20 m que les pompiers identifient. L'animal n'ayant pas de venin, les pompiers peuvent donc l'attraper à mains nus et le placer dans une cage de leur véhicule.

La question que tout le monde se pose : mais d'ou vient ce reptile ? En réalité, il s'est tout simplement enfui de chez son maître, un locataire habitant l'immeuble. Ce n'est pas la première fois que le python se fait la malle puisqu'il y a un mois, il avait déjà été retrouvé hors de sa cage, errant dans l'immeuble.