Sarlat-la-Canéda, France

Coup de chaud et surprise ce vendredi 14 septembre dans les rues de Sarlat. Plusieurs promeneurs ont aperçu un jeune sanglier dans le centre-ville en fin de matinée. D'après plusieurs témoignages recueillis et les internautes de la page Facebook "La page Sarladaise qui sert à rien" l'animal aurait été vu place Marc Buisson et il aurait ensuite bifurqué en direction de la traverse. D'autres disent l'avoir vu sur la place de la liberté. Le cochon serait passé devant une boucherie.

"La bête était paniquée " - Jacques, un Sarladais

Jacques raconte "Nous étions au café de la Salamandre en haut de la rue de la République comme tous les matins et d'un coup un copain s'est levé et a dit qu'il avait vu passer un sanglier. Nous l'avons vu à l'entrée de la traverse. En tant que vieux sarladais c'est la première fois que je vois cela. La bête était paniquée."