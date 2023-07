INSOLITE - Un sans-abri de Nice donne 1.000 euros à une association pour aider les plus pauvres

Les plus généreux sont parfois les moins bien lotis. Un sans-abris niçois vient de donner raison à cet adage en offrant 1.000 euros, sa modeste fortune, au Forum Jorge François. Cette association niçoise vient en aide aux plus démunis. Le père Gil Florini qui dirige ce beau Forum raconte l'anecdote : "Il m'a remis un petit sachet papier, de ceux qu'on utilise quand on achète des cartes postales, et à l'intérieur il y avait des billets pour un montant de 1.000 euros".

L'homme venait à peine de gagner cette somme, fruit de son labeur, et il a tenu à offrir ces billets au père Florini. "Il m'a dit qu'il n'en avait pas besoin vu qu'il vivait dans la rue et qu'il voulait que cela serve à financer les repas du Forum Jorge François", explique le prêtre niçois. Son geste est, je cite, dans le but que d’autres fassent pareil, pour s’entraider et montrer l’exemple".

Le Forum s’engage donc à distribuer des viennoiseries et une baguette tous les jours aux SDF grâce au don.