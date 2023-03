Insolite : un supporter de l'OM ne mange plus pour demander le départ de Balerdi

On le sait, la passion de l'OM peut parfois conduire à certains excès ! C'est l'histoire de Ryad, alias Clouni sur les réseaux sociaux, qui ne mange plus pour demander le départ du défenseur Balerdi. Le jeune supporter marseillais va même avec une pancarte en carton, adresser son message devant la Commanderie, le centre d'entraînement du club.

Pour Ryad, comme pour d'autres supporters marseillais, le défenseur argentin n'a tout simplement pas le niveau de l'OM, même s'il a disputé les 27 matchs de Ligue 1 cette saison. Mais son carton rouge reçu dimanche dernier contre Strasbourg et le nul, 2-2, concédé dans les derniers instants au Vélodrome, sont les éléments déclencheurs. La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Ryad. "On en a marre d'avoir des joueurs qui n'ont pas le niveau et qui sont titulaires. Et je veux savoir pourquoi il a autant de crédit à l'OM. On a perdu 10 points à cause de lui. Je ne veux plus qu'il joue à l'OM !"

Sur la forme, la démarche de Ryad, très commentée voire très critiquée sur certains réseaux sociaux, ressemble pourtant à une galéjade. Une histoire marseillaise plus légère que sérieuse à prendre au second degré. Une rigolade, même si sur le fond, le supporter et ses copains d'Air Bel, envoient un message aux joueurs et au club pour la fin de saison.

