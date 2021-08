INSOLITE - Un tramway de Saint-Etienne transformé en logement dans un camping de Loire-Atlantique

Passer la nuit dans un lit confortable abrité dans un tramway stéphanois, ça vous dit ? Cela sera possible d'ici quelques mois dans le camping "Le Haut-Village" à Saint-Michel-Chef-Chef en Loire-Atlantique près de Nantes. Son directeur vient de racheter cet ancien tramway de 1968 caché dans une association bretonne pour le transformer en logement insolite.

Il a eu un vrai coup de cœur pour ce petit bout du patrimoine ligérien. "On n'en croise pas à chaque coin de rue !" s'exclame Guillaume Staub, "Il y a une période où il n'y avait plus de tramways en France pratiquement, à part Saint-Etienne, c'est une perle rare !"

Guillaume Staub estime pouvoir installer six couchages en plus de la kitchenette et de la salle de bain dans ce tramway stéphanois. - Association Ar Marc'h Du

Il a une bonne bouille ! De face il est sympa, il a un petit côté vintage.

L'histoire de cette trouvaille commence avec une vacancière bien informée "qui est venue au camping il y a trois semaines. Elle m'a dit : sur mon journal régional à Saint-Etienne j'ai vu une annonce sympa, ça peut t'intéresser." Guillaume Staub fonce voir les photos du tramway stéphanois sur le site de l'association bretonne Association Ar Marc'h Du et l'achète trois jours plus tard.

Guillaume Staub veut garder l'âme de tramway, notamment son poste de pilotage pour que les enfants s'amusent pendant leurs vacances. - Association Ar Marc'h Du

Il est en très bon état, "il manque juste quatre fenêtres, il est complet à l'intérieur, il y a le poste de pilotage pour que les enfants puissent s'amuser. Et puis il a une bonne bouille ! De face il est sympa, il a un petit côté vintage." Le directeur du camping espère accueillir sa pépite avant l'hiver, après de gros travaux de terrassement parce que "il fait quand même 20 tonnes votre tramway à Saint-Etienne ! C'est l'ancienne génération, les nouveaux sont moins lourds parce qu'ils sont aluminium, là c'est en acier !"

Des maillots de l'AS Saint-Etienne pour la décoration ?

Une fois installé sur ses rails, la rénovation et la décoration pourront commencer. "On va jouer le jeu de Saint-Etienne" assure Guillaume Staub. "Il va rester dans les verts. Tout ce qui est en bon état va rester, la peinture on ne va pas l'enlever. On va rappeler Saint-Etienne c'est sûr, ça va être un petit peu le cliché mais c'est rigolo."

Il y aura peut-être des maillots de l'AS Saint-Etienne sur les nouvelles cloisons de ce tramway qui pourrait accueillir six couchages selon les estimations de son nouveau propriétaires. Il va rejoindre une collection de plusieurs hébergements insolites, dans d'anciens trains ou d'anciens avions et devrait recevoir ses premiers voyageurs dès la prochaine saison en 2022.