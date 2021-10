INSOLITE - Un village de Côte-d'Or reçoit les remerciements de Jean Dujardin, mais l'acteur s'est trompé

Ce mardi 12 octobre, Ludivine Bizot, la maire de Braux en Côte-d'Or reçoit une lettre qui est adressée à la mairie. Elle découvre une photo dédicacée de Jean Dujardin et des remerciements. Le problème, c'est que Jean Dujardin s'est trompé de commune.

Ludivine Bizot en rigole encore. Ce mardi, la maire de Braux, un petit village au sud de Semur en Auxois, en Côte d'Or reçoit un courrier qui lui est adressé. Elle ouvre et là... surprise!

Elle découvre une photo dédicacée de Jean Dujardin et des remerciements. L'acteur explique qu'il a été vraiment bien accueilli à Braux, et qu'il remercie encore le maire et les habitants.

Le problème c'est que l'acteur s'est trompé en écrivant l'adresse sur l'enveloppe. Il a inscrit le code postal de Braux en Côte-d'Or alors que c'est à Braux dans les Alpes-de-Hautes-Provence qu'il a tourné quelques scènes du film "Les chemins de pierre".

Ludivine Bizot aurait pourtant adoré que Jean Dujardin vienne découvrir Braux en Côte d'Or.

Qu'à cela ne tienne, la maire publie la photo dédicacée sur la page Facebook de la mairie et invite Jean Dujardin à venir découvrir le Braux bourguignon.

"Venez découvrir notre Braux sur les traces de votre collègue Louis De Funès, qui, il y a quelques années était venu tourner une scène de pêche, près du canal pour le film "Ni vu, ni connu", rigole Ludivine Bizot.