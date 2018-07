Saulces-Monclin, France

C'est une apparition insolite à laquelle a assisté un automobiliste dans la nuit de mardi 17 à mercredi 18 juillet 2018 à Saulces-Monclin dans les Ardennes. Au beau milieu de la route, à quelques pas de l'autoroute A34 et de l'aire de Woinic, il aperçoit un kangourou.

L'animal se fige lorsqu'il aperçoit la lumière des phares de la voiture. L'automobiliste contacte la gendarmerie. Au début, les gendarmes pensent à une blague mais lorsqu'ils arrivent sur place, ils tombent eux aussi nez à nez avec le marsupial.

Un wallaby dans la nature australienne © Maxppp - DAN HIMBRECHTS

Il s'agit en fait d'un wallaby, un marsupial de la même famille que les kangourous à la différence qu'il est beaucoup plus petit. En moyenne, il pèse entre 15 et 25 kg à l’âge adulte et mesure entre 70 et 90 cm. Sa longue queue mesure entre 70 et 75 cm. Cette femelle (ardennaise) , est d'ailleurs maman de trois petits et elle appartient à un éleveur du coin.

L'animal, apeuré par la présence humaine a pris la fuite dans la nature. Ce jeudi 19 juillet, il est toujours en cavale et son propriétaire le recherche toujours.

Les gendarmes des Ardennes ont confié à France Bleu qu'ils espéraient que l'animal n'ait pas traversé l'Autoroute A34.