Le nom de son village est trop long : une Alsacienne n’arrive pas à commander sur internet

Justine 16 ans voulait simplement commander des chaussures en ligne. Mais tout s'est arrêté quand elle a voulu entrer le nom de son village alsacien Niederschaeffolsheim. Impossible de valider la commande car ce nom dépasse les 15 caractères autorisés!

"Tout le village en parle! Au début on rit on se dit que ce n'est pas possible", explique la maire Brigitte Steinmetz à France Bleu Alsace "après si ça devait se répéter, on rirait moins. Une fois ça passe mais à la longue, on ne rirait plus de la même façon".

Plus de 45 000 likes sur Twitter

La jeune alsacienne se voit contrainte de commander sur un autre site internet mais elle raconte tout de même son histoire sur Twitter et là nouvelle surprise son tweet fait le buzz avec plus de 45 000 likes. "On espère maintenant que le site va être modifié", souligne la maire.