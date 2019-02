INSOLITE : une artiste de Châtellerault suspendue dans le vide à 3.500 mètres d'altitude

Après un échec en 2016, Isabelle Ponsot va tenter de réaliser ce jeudi matin au dessus de Châtellerault le numéro de trapèze aérien le plus haut du monde suspendue à une montgolfière.

C'est assez incroyable quand on monte là-haut, on ne perçoit plus les bruits de la ville et des voitures, il se passe un truc irréel !