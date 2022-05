INSOLITE - Une carte répertorie les noms les plus drôles de salons de coiffure en Mayenne

'Tif, Coif', Hair, Épi... il est de plus en plus rare de tomber sur des salons de coiffures qui n'usent pas de jeux de mots dans leur appellation. D'où l'idée d'une carte qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux, intitulée "Les coiffeurs sont des blagueurs". Elle rassemble les noms les plus subtils ou drôles que des coiffeurs ont donné à leur salon. Cette carte interactive a été créée sur la base des données de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) et grâce au système national d'identification et du répertoire des entreprises, en activité au 1er août.

►► CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA CARTE

En Mayenne, 36 salons de coiffures sont recensés. Parmi eux : le salon C'beau De L'hair à Meslay-du-Maine, C Dans L'hair à Fougerolles-du-Plessis ou encore Sup' Hair Zen à Château-Gontier-sur-Mayenne. Mais la Palme d'or pourrait revenir au salon de coiffure de Cédric Galbin à Changé, au nord de Laval. Il s'appelle... Céd'a tif. "Mais on vient pas s'endormir hein chez moi, il n'y a pas de danger" tient à préciser le gérant en plaisantant. C'est un de ses amis qui lui a soufflé l'idée de ce jeu de mot pour son commerce. "Au départ je lui ai dit non mais ça m'est resté en tête, donc j'ai validé" sourit-il.

Céd'a Tif marche plutôt bien auprès des clients. "Quelques-uns s'amusent avec des jeux de mots, en me disant "je te cède mes tifs" poursuit Cédric Galbin. Dans d'autres établissements, les appellations font moins rire. À Saint-Fraimbault-de-Prières, Isabelle Liot a fait le choix de ne pas changer le nom du salon qu'elle a racheté. "J'ai regretté au départ car la personne qui était là avant n'était pas spécialement bien vu au départ. Bon maintenant ça fait quatorze ans que je suis là donc je ne vais pas changer" explique la coiffeuse du Nord-Mayenne.

La liste des salons de coiffures les plus insolites en Mayenne