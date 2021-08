INSOLITE - des cigognes font escale en Auvergne avant de migrer vers le sud

Elles se sont certainement posées lundi soir dans un champ à proximité du centre pénitentiaire de Riom (Puy-de-Dôme) et ont repris le vol ce mardi en fin de matinée pour migrer dans le sud de l'Espagne, voire même en Afrique. Instants rares en Auvergne.

Le spectacle est toujours aussi grandiose et malgré la grisaille, les quelques observateurs de la scène ont eu les yeux éblouis. Entre 80 et 100 cigognes ont fait escale dans le Puy-de-Dôme. Plus précisément dans un champ situé en bordure d'autoroute A71, juste à côté du centre pénitentiaire de Riom.

Impossible de déterminer avec certitude leur provenance, sauf à avoir pu photographier de près leurs éventuelles bagues ou autres balises, puisque l'espèce est très suivie par les scientifiques. Selon les hypothèses, les échassiers peuvent arriver d'Allemagne ou encore d'une région dans la moitié nord de la France. Une chose est sûre, elles ont pris la route du soleil. Direction le sud de l'Espagne, voire même jusqu'au Sénégal ou au Mali pour certains couples.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Petite pause creusoise pour des dizaines de cigognes à Mérinchal

Une rareté dans le Puy-de-Dôme

Elle ont donc eu la bonne idée de faire escale groupée dans le Puy-de-Dôme. Une centaine de cigognes en transit en Auvergne, c'est une rareté, selon Jean-Jacques Lallemant, bénévole à la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux en Auvergne. "C'est pas vraiment commun dans le Puy de Dôme, parce qu'il y a deux grosses voies de migration connues, la côte atlantique, puis la vallée du Rhône, nous, on était un peu évité par les cigognes blanches, sauf les gens de Haute-Loire qui ont plus de chances que nous de voir des grands groupes à la migration d'automne, qui commence donc au mois d'août, voire même en juillet. Mais bon, avec l'évolution des populations, on sera peut être amené à voir ce genre de spectacle un petit plus souvent à l'avenir. C'est beau, c'est un bel oiseau. Il y a plein d'histoires, de légendes, c'est un oiseau très culturel."

Jean-Jacques Lallemant, bénévole à la LPO Auvergne Copier

Courants ascendants

Le groupe de cigognes a repris son vol ce mardi en fin de matinée. Ces grandes voyageuses peuvent parcourir jusqu'à 500 kilomètres par jour, mais elles ont besoin de courants thermiques ascendants pour ne pas dépenser trop d'énergie. "C'est un oiseau qui fonctionne à l'économie. La migration le matin ne démarre pas avant 10 heures si tant est qu'il fasse beau" précise Jean-Jacques Lallemant, "elles attendent que le soleil chauffe et qu'il y ait des ascendants thermiques. Exactement comme les gens qui font du planeur ou du delta-plane. Le soir, comme le soleil s'abaisse sur l'horizon, elles s'arrêtent vers 17-18 heures, car elles répugnent à battre des ailes. Planer, c'est leur truc. Dépenser de l'énergie, ça non."

Jean-Jacques Lallemant, bénévole à la LPO Auvergne Copier

Quelques couples dans l'Allier

Au milieu des années 70, les ornithologues estiment que la population était descendue à une vingtaine de couples en France. Aujourd'hui, il est possible de dire qu'on en n'a jamais eu autant dans notre pays. On doit être à plus de 2000 couples. Mais aucun ne niche dans le Puy-de-Dôme (un seul couple a été recensé dans les années 90-2000).

Aujourd'hui, la cigogne a investi toute la façade ouest, de la Normandie - pas la Bretagne - au Pays Basque, qui est devenu son bastion qui n'est plus l'Alsace contrairement à ce que l'on pense. Les cigognes sont également implantées dans le centre de France, de la Nièvre au Cher et passant par la Saône-et-Loire... et l'Allier ! Mais aussi dans le Piémont pyrénéen. Enfin, des couples nichent aussi dans un grand quart nord-est de l'Hexagone, de la Champagne à l'Alsace en passant par la Lorraine...