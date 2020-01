INSOLITE - Une distillerie du Mans crée de l'eau de vie de rillettes

Le Mans, France

"C'est une première mondiale", clame Emmanuel Viton, le patron de la distillerie du sonneur au Mans. Avec le charcutier Mickaël Doire, ils élaborent ensemble la toute première eau de vie de rillettes. Cette nouveauté sera présentée au mois de mars au festival le Printemps des Rillettes.

20 kilos de rillettes, 20 litres d'alcool à 96 degrés

La distillation vient tout juste de commencer. Au fond d'une grande cuve en inox, reposent vingt kilos de rillettes dégraissées. La viande est recouverte de grandes quantités d'alcool, "vingt litres d'alcool de blé à 96 degrés", précise le distillateur. La macération durera un mois, ensuite le tout sera distillé dans l'alambic.

"On espère que ce sera bon" - Emmanuel Viton

En attendant, difficile de savoir quelle sera la saveur de cette eau de vie de rillettes, cette recette n'a jamais été testée. Le but : "proposer une nouvelle palette d'arômes à la gastronomie sarthoise" et mettre en avant les produits du terroir.

Le patron de la charcuterie Tradition sarthoise, a hâte de goûter cette nouveauté : "On a l'habitude de travailler nos rillettes avec une recette ancestrale qui date de plus de 300 ans, donc là, c'est tout nouveau. On va faire des essais et si notre produit est concluant, on pourra dire qu'il est 100% sarthois."

La macération de l'eau de vie de rillettes va durer un mois © Radio France - Alice Kachaner

De l'eau de vie en spray

Les rillettes distillées serviront au charcutier pour concevoir de nouvelles recettes. Quant à l'eau de vie, le distillateur envisage de la proposer en spray. Une essence de rillettes à "pulvériser sur une salade, un cocktail ou encore un dessert", suggère-t-il.

Pour ceux qui ne peuvent pas patienter jusqu'au Printemps des rillettes en mars, la distillerie du sonneur propose de venir goûter une première distillation "à la sortie de l'alambic" le 23 janvier.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.