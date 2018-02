Strasbourg, France

LeLongue vie à la Longevity Music School ! La première école de musique électronique d'Alsace vient d'ouvrir au Shadok, à Strasbourg ! C'est la seule en France à proposer un cursus "jeune producteur" sur un an. Inaugurée le 17 février, elle propose aussi des workshops et des masterclass. Un concept inédit, dans le prolongement des ateliers Electric Kids, qui existent déjà depuis deux ans au Shadok.

Les boîtiers "push" sont très ludiques. © Radio France - Soizic Bour

Démocratiser la musique électronique

Le but de cette école d'un nouveau genre ? Démocratiser, diffuser et fédérer autour de la musique électronique. Il y aura également tout au long de l'année des interventions dans des collèges pour apporter des bases de musique électronique aux professeurs de musique plus "traditionnelle".

Cette école, c'était une évidence

L'école, c'est une idée de Fred Traverso, musicien et qui anime les ateliers Electric Kids, et Guillaume Azambre, le président de l'association Longevity. "C'était évident pour nous", raconte Fred Traverso. "J'avais de plus en plus de parents qui venaient me dire que leur enfant avait suivi les ateliers mais que ce n'était pas assez régulier et...qu'il en voulait encore", ajoute-t-il. Alors que les ateliers ne sont organisés qu'une fois par mois, Fred Traverso et son compère Guillaume Azambre décident donc d'ouvrir une école, à la manière d'une école de musique, mais 100 % électronique et avec des cours chaque semaine.

Fred Traverso. © Radio France - Soizic Bour

Pas de diplôme mais un portfolio musical

Les élèves n'auront pas de diplôme mais un certificat, ainsi qu'un portfolio de musiques à faire écouter et surtout à jouer. "C'est très important qu'ils fassent de la scène, le but est aussi de les professionnaliser, qu'ils deviennent de vrais petits producteurs", note Fred Traverso. Les élèves travaillent sur des "push", de petits boîtiers directement reliés à l'ordinateur et qui reproduisent les sons des instruments.

Les enfants peuvent composer un morceau grâce à ce petit boîtier. © Radio France - Soizic Bour

"Ça me plaît beaucoup parce que je suis un peu nulle pour apprendre la guitare par exemple", explique Mélissa. "Là, je peux produire de supers sons de guitare rien qu'avec mes doigts !". Les cours du cursus "jeune producteur" démarreront en septembre mais les inscriptions ouvrent le 2 avril.