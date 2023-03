Une femme accouche dans l'ambulance des pompiers à Gotein-Libarrenx

C'est une belle histoire, et aussi une belle surprise pour les pompiers. Tôt ce vendredi matin 17 mars, les sapeurs-pompiers de Mauléon-Licharre et une infirmière du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 64) ont pris en charge, chez elle à Gotein-Libarrenx, en Soule, une femme enceinte de huit mois. Ils répondaient à l'appel de cette femme âgée de 39 ans, qui a fini par accoucher, dans l'ambulance, d'un petit garçon, avant même d'arriver à destination.

ⓘ Publicité

Pris en charge à l'hôpital de Saint-Palais

La maman et le nouveau-né, qui se portent bien, ont été transportés au CHSP, le centre hospitalier de Saint-Palais et pris en charge par l'équipe médicale. Cinq sapeurs-pompiers et une équipe médicale ont été mobilisés pour cette opération peu commune.