Insolite : une "Grotte de nez" en vedette à la Quinzaine radieuse de Piacé

Pour la 12ème édition de la quinzaine radieuse de Piacé, il y a une quarantaine d'œuvres contemporaines exposées dans la commune. Il y a des chaises géantes de camping en plastique, des cabines téléphoniques reconstituées, des roues de vélo qui forment un portail ou encore des tronçonneuses posées en arc de cercle.

Mais l'œuvre qui fait un peu le buzz cette année, c'est la "Grotte de nez". Elle a été réalisée par Jean Bonichon et a déjà été exposée à Saint-Flour dans le Cantal.

On peut rentrer par les narines !

L'œuvre de Jean Bonichon suscite de nombreuses réactions des visiteurs. Elle fait près de trois mètres de hauteur et de loin peut vite se confondre aux maisons de cette zone pavillonnaire de Piacé où elle a été installée."C'est drôle, je suis rentré par une narine et je suis ressortit par l'autre. Je ne savais pas que l'on avait de l'herbe dans le nez", s'amuse Gustave, un petit Manceau de 8 ans.Sa maman, Emilie, a bien aimé la mise en scène : "On dirait presque un décor de film. Cette grotte de nez se mélange parfaitement aux maisons."

La grotte de nez de Jean Bonnichon exposée à Piacé © Radio France - Christelle Caillot

D'autres œuvres parmi les 40 exposées à la quinzaine radieuse

C'est la 12ème édition de la quinzaine radieuse de Piacé. Les œuvres sont produites par des artistes venus de toute la France. Il y a des photos, des dessins, des photos sur des plaques de lave, ou encore des cabines téléphoniques revisitées. C'est à voir jusqu'au 18 octobre et l'accès est libre.

L'une des œuvres de la quinzaine radieuse de Piacé © Radio France - Christelle Caillot

Une ancienne cabine téléphonique avec des poubelles à l'intérieur © Radio France - Christelle Caillot

L'une des œuvres de la quinzaine de Piacé © Radio France - Christelle Caillot