INSOLITE - Une invasion de cochons errants à Marignane

On les voit partout à l'entrée de la zone d'activité de la Palun à Marignane. Des dizaines de cochons noirs, échappés d'un enclos, vont et viennent à leur guise, sous les yeux médusés des piétons et des voitures. Faute de solution trouvée, la prolifération des animaux va s'accélérer.

Ils errent dans les rues de Marignane comme des animaux de compagnie. Des dizaines de cochons prolifèrent depuis des mois à l'entrée de la zone d'activité de La Palun. La plupart de ces animaux sont des cochons noirs de type "vietnamien". Mais il y a aussi des cochongliers, croisement d'un cochon et d'un sanglier.

Des dizaines de cochons sur la route

On les trouve donc sur la route, le long de la D9 entre Marignane et Martigues, sur le rond-point, la voie de chemin de fer les parkings des commerces et des entreprises, sous les yeux habitués ou surpris des passants comme l'a constaté France Bleu Provence.

"C'est impressionnant tous ces petits cochons !" Copier

De quelques individus il y a encore 2-3 ans, les cochons seraient désormais 250. "Environ 150 mâles et une centaine de femelles", détaille Thierry Domert, gérant de la société TCIM, interrogé par France Bleu Provence. En tant que président de l'association "krokmou", la mairie lui a cédé "à titre gracieux" un terrain de deux hectares, mitoyen à son entreprise, et entouré depuis un an d'une clôture, en contrepartie de l'accueil et l'entretien des cochons.

Des animaux pas vraiment sauvages

Les animaux ne sont pas franchement sauvages. Beaucoup d'habitants viennent les nourrir en famille. Y compris quand les cochons sont hors de l'enclos, ce qui est déconseillé "voire même interdit" rappelle Véronique Tardy, adjointe au maire de Marignane, chargée de la condition animale, "ça encourage les individus à quitter l'enclos". Car si les cochons, sont censés vivre dans un bois à proximité, ils s'échappent régulièrement car l'enclos est régulièrement troué.

Une situation dans l'impasse ?

En attendant une réunion à la fin du mois avec la préfecture des Bouches-du-Rhône, la situation semble bloquée. L'association "krokmou" et la mairie se rejettent la responsabilité de la prolifération des cochons à Marignane. Jointe par France Bleu Provence, Véronique Tardy rappelle que la ville "travaille depuis deux ans sur la question. Nous avons multiplié les actions à la demande de Mr Domert. Nous avons par exemple procédé à différentes castrations, notamment en mai 2021, une soixantaine de mâles castrés. Nous avons trouvé le budget, en partenariat avec la Fondation Brigitte Bardot, pour en castrer encore une centaine supplémentaire en décembre 2021. Mais, contre toute attente, le président de l'association "krokmou" a refusé l'opération".

"Tant que les cochons seront là, ils auront à manger et à boire" - Thierry Domert

Thierry Domert reconnaît avoir refusé cette dernière opération car "prévue sur trois demi-journées pour castrer seulement une vingtaine d'individus. La seule solution c'est de tous les castrer !"

S'il a effectivement informé la mairie de la fin de "krokmou" au 15 janvier, "c'est juste pour trouver une solution et arrêter de parler comme le font certaines personnes. Ils promettent et puis rien ne se passe. Hormis me mettre sur le dos, l'élevage de cochons. Ce n'est pas et ça n'a jamais été mes cochons ! Ça a toujours été des cochons sauvages qui arrivaient dans mon entreprise par le bois. Mais je le redis encore une fois : aucun animal ne me dérangera jamais. Tant qu'ils seront là, ils auront à manger et à boire".

Sur ce dernier point au moins, tout le monde semble d'accord. L'euthanasie des cochons n'est pas une solution envisagée.

Des dizaines de cochons noirs en liberté à Marignane comme ici à l'entrée de la zone d'activité de La Palun. © Radio France - Fred Chapuis

La ville rappelle qu'il est interdit de nourrir les cochons en liberté "même si aucune amende ne sera dressée. On fait de la prévention". © Radio France - Fred Chapuis

Des dizaines de cochon en liberté traversent la route au milieu des voitures, des camions et des piétons. © Radio France - Fred Chapuis

L'enclos qui entoure le bois où les cochons sont censés vivre est régulièrement vandalisé. Les animaux passent par les trous dans la clôture pour se retrouver en liberté. © Radio France - Fred Chapuis