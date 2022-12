INSOLITE - Une marseillaise retrouve son chat huit ans après l'avoir perdu !

Pendant huit ans, Valérie a tapissé le quartier d'Endoume de photos de sa chatte Fuschia. "Je pense que les habitants d'Endoume s'en souviennent ! J'en avais mis sur tous les conteneurs de poubelles du quartier, sur tous les poteaux, dans les commerces...J'ai même créé une page Facebook" sourit la marseillaise.

Et huit ans après, miracle. Un vétérinaire de la Fourragère l'appelle. "Les personnes qui la détenaient ne l'avait jamais amenée chez un vétérinaire depuis huit ans et demi, ce qui est quand même assez spécial, dirons-nous. Elle souffrait d'une cystite. En très bon professionnel, le vétérinaire a scanné la puce du chat et a vu qu'elle était déclarée perdue ou volée."

Fuschia a pu retrouver sa première famille. - Valérie Lombino

De belles retrouvailles

Les retrouvailles ont été remplies d'émotions, "un cadeau magnifique" pour Valérie. D'autant plus que Fushia les a reconnue, elle et sa fille : "Elle n'a pas eu peur, elle est heureuse. J'ai suivi les conseils de mon vétérinaire et d'une comportementaliste animalier que je connais : j'ai isolé Fuschia pendant deux jours dans une pièce toute seule dans la maison, et j'ai dormi avec elle. Elle était complètement à part des autres chats que nous avons".

L'histoire se termine donc bien, même si Valérie et sa fille disent garder une pointe d'amertume : "Nous sommes très en colère après les personnes qui l'ont accueillie, parce qu'il existe un fichier national pour les animaux domestiques qui s'appelle l'I-cad : les chats et chiens sont pucés, il suffisait d'aller chez un vétérinaire pour la faire scanner, ou à la S.P.A".

