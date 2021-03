Insolite : une météorite vieille de plus de quatre milliards d'années étudiée à Brest

Un géologue brestois fait partie de l'équipe qui inspecte la plus vieille météorite volcanique du monde retrouvée il y a quelques mois dans le Sahara. Jean-Alix Barrat détaille ce vendredi sur France Bleu les travaux qui doivent permettre d'en savoir plus sur la formation du système solaire.

Mais qu'est-ce que cette petite bille mouchetée ? C'est tout simplement la plus vieille météorite volcanique jamais retrouvée sur terre. Jean-Alix Barrat, géologue à Brest et invité ce vendredi de France Bleu Breizh Izel, détaille : "Elle ressemble à des morceaux de cailloux habituels ! Si vous n’aviez pas d’analyses microscopiques, vous ne sauriez pas que c’est une météorite. On pourrait penser que c’est une crotte de lapin."

La découverte d'Erg Chech 002 remonte au mois de mai 2020, elle a été retrouvée par des chasseurs de météorite : "En mai dernier, on a trouvé une quarantaine de fragments. Ils font de la taille d’une bille à beaucoup plus gros !", précise le chercheur associé à l'UBO. "Ce sont des roches extraterrestres car certains minéraux ne viennent pas de la planète Terre." Et ne datent pas de la dernière ère glacière : 4,565 milliards d'années, soit presque autant que le système solaire.

Nous apprendre comment les planètes se forment.

Et cette particularité, c'est que c'est une roche volcanique : "Il y a eu beaucoup d’objets qui ont eu du volcanisme pendant leur histoire. Certains éléments étaient radioactifs et comportaient de l’aluminium, un isotope, l'aluminium 26." Et à quoi cela va-t-il servir? "Ça va nous apprendre comment les planètes se forment et se différencient. "