INSOLITE - Une mousse blanche sur la Loire à Nantes, faut-il s'inquiéter ?

Une mousse blanche sur la Loire, comme ici dans le centre-ville au niveau du pont d'Anne de Bretagne, un phénomène récurrent et naturel

Depuis plusieurs jours, de la mousse blanche ou grisâtre dérive par grappes en suivant le courant de la Loire, comme en plein centre-ville de Nantes. Une écume qui interpelle les passants mais "il n'y a aucune inquiétude, rassure Séverine Gagnol, responsable de l'antenne nantaise des Voies Navigables de France, il s'agit d'un phénomène normal et naturel".

ⓘ Publicité

Pas de pollution donc, simplement des déchets organiques décomposés, comme des feuilles mortes par exemple. Ils se sont accumulés sur les berges et la "première crue de l'hiver les a amenés dans le fleuve, et après la montée des eaux, la descente, c'est là où on les voit le mieux", explique encore Séverine Gagnol qui avoue être régulièrement questionnée sur le sujet. Moralité ? Ce n'est pas beau, mais c'est bio !