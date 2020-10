INSOLITE | Une ponette traverse une micro-crèche de Saint-Berthevin

Les enfants de la micro-crèche Montessori Le Jardin d'Eden à St Berthevin ont eu l'agréable visite surprise d'une ponette ce vendredi. Un vrai moment pédagogique pour travailler le toucher et la confiance en soi notamment.

L'image est belle, et les petits comme les grands étaient très heureux ce vendredi, à la micro-crèche Montessori Le Jardin d'Eden à St Berthevin. Mélanie, une ponette a en effet débarqué dans la structure, équipée de chaussette pour rendre visite aux enfants.

"Suite à une sortie à l'Arche Desnoé et aux balades fréquentes en nature, l'équipe avait très envie de proposer un nouveau temps auprès d'animaux aux 10 enfants présents a la crèche ce jour-là. L'idée a germé lors d'une réunion d'équipe ou une collègue, passionnée du monde équin, a proposé de venir avec sa ponnette" explique une des professionnelles de la petite enfance. Pari tenu !

Mélanie la ponette débarque en chaussette ! © Radio France - Emeline / DR

Mélanie a donc traversé la pièce de vie sous les yeux pétillants des enfants, puis a pris ses quartiers dans le jardin, se laissant caresser, brosser et balader par les plus grands. Un joli succès pour l'équipe de la crèche qui envisage de faire intervenir une médiatrice animale en janvier prochain. L'occasion de travailler le toucher, la douceur des gestes, la confiance en soi, de s'apaiser et de développer le langage.