INSOLITE | Une tortue de Kemp s'échoue à Sarzeau

Sarzeau, France

Une tortue de Kemp a été retrouvée ce mercredi matin par des promeneurs. Elle s'était échouée sur la plage du Roaliguen sur la commune de Sarzeau dans le Morbihan. C'est ce qu'indique la mairie sur sa page Facebook.

Épuisée mais vivante, la tortue a été prise en charge par une chargée d’études mammifères marins de l'association Bretagne Vivante, qui devait entrer en contact avec des spécialistes de l'Aquarium de la Rochelle. L'animal devait y être réhydraté dans un premier temps avant d'autres analyses.

Une tortue menacée

Toujours sur sa page Facebook, la mairie de Sarzeau explique qu'il s'agit d'une tortue de Kemp, une espèce en danger comme toutes les tortues, et menacée d'extinction. On en trouve de plus en plus sur nos côtes alors qu'elles vivent normalement en zone tropicale.

La municipalité rappelle aussi que lorsqu'on découvre un animal échoué ou en difficulté sur les plages, le bon réflexe est de joindre l'accueil de la Mairie qui vous redirigera.