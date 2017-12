La Flèche, France

"Je ne sais pas si c'est unique mais moi, en tout cas, c'est la première fois que j'organise une telle vente aux enchères". Cyril Duval, le commissaire priseur est encore étonné par cette collection. Pinder, Zavatta, Bouglione, des dizaines d'affiches ornent les murs de la salle des ventes. A coté d'une statue de lion trône un chapiteau, des modèles réduits de camions, de cages aux fauves, des costumes de trapézistes.

Cyril Duval, le commissaire priseur, n'avait jamais organisé de vente aux enchères sur le thème du cirque Copier

L'oeuvre d'une vie, celle de Jean-Claude Marchand . Un sarthois passionné de cirque, décédé en 2015. Il a mis 60 ans à réunir cette collection. Jules l'a bien connu. " Je l'ai accompagné plusieurs fois au cirque, à Monte Carlo, en Suisse et bien sûr en Sarthe. Sa maison était remplie de ces objets qu'il glanait au fur et à mesure. Au dernier étage, il y avait même une maquette de chapiteau avec tous les personnages, les camions, la ménagerie. Je suis un peu triste de voir tout çà partir. Malheureusement je ne pourrais pas me les offrir". Pas sûr car sur les 210 lots mis en vente, la plupart sont estimés à quelques dizaines d'euros seulement."Il n'y a pas de pièces exceptionnelles mais c'est la diversité qui fait la richesse de cette collection" explique Cyril Duval. Il y a une quantité incroyable de livres et de documents sur le cirque".

Pierrick qui se proclame "pinderophile", il espère repartir avec quelques pépites pour enrichir sa collection © Radio France - yann lastennet

le reportage France Bleu Maine de Yann Lastennet Copier

210 lots sont mis en vente

Pierrick a les yeux qui brille. " Je suis un pinderophile c'est à dire que je collectionne tout ce qui a un rapport avec Pinder. Des affiches, des bouquins, des programmes surtout. Moi aussi j'ai un chapiteau en modèle réduit". Un peu plus loin, un homme à chapeau fait des repérages. C'est le dompteur Georgica Kobann, le mari d'Arlette Gruss, la fondatrice du cirque du même nom, décédé en 2006. Une vente aux enchères consacrée au cirque, il n'a jamais vu cela. " C'est pour cela que je suis là. Il y a des pièces qui m'intéressent comme ces assiettes peintes. Regardez ces motifs qui représentent toute notre vie : un éléphant, des clowns, un chapiteau. Bon il va falloir négocier dur !" La vente aux enchères débute à 14H15 à l'hôtel des Ventes de La Flèche, 5 rue Pape-Carpentier. Alors que le spectacle commence !