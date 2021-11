Insolite : une voiture dans la boulangerie

Une voiture a emporté le sas d'entrée de la boulangerie Le Fournil celte à Kernilis, dans le Finistère jeudi midi. Pas de blessé, mais des dégâts.

Faire un "drive", c'est à dire ne pas descendre de sa voiture pour acheter un burger, ses courses ou même son vrac, c'est possible. A Kernilis, dans le Finistère, ce n'était pourtant pas prévu à la boulangerie Le Fournil Celte.

A Kernilis, on se gare, on met le frein à main et on descend de sa voiture pour acheter sa baguette. Mais jeudi midi, accident et ce sont les patrons qui expliquent sur leur page Facebook : "Nous informons notre aimable clientèle que la boulangerie ne fait pas encore "Le Drive", si vous pouvez éviter de garer vos véhicules à l'intérieur de la boulangerie ! Merci de votre compréhension !!!"

Perte de contrôle

Ils reprennent, plus sérieux : "A midi une personne a légèrement embarqué le sas d'entrée de la boulangerie avec sa voiture". C'est une jeune femme de 20 ans qui a perdu le contrôle de sa voiture, alors qu'elle venait acheter un sandwich avant de partir travailler à Brest... dans une autre boulangerie ! "Par chance personne ne se trouvait à l'intérieur à ce moment-là, que des dégâts matériels !" Vitres brisées et un trou béant vite obturé par des plaques en bois.

La boulangerie reste ouverte... Même si elle n'a plus d'entrée !