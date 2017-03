Il achète une maison avec un vieux chien dedans, l'animal revit

Cet hiver, à Aulnoye-les-Valenciennes, Valeriano a fait une double acquisition une nouvelle maison et un chien ! Aza était restée dans le garage après le décès de son maître, ses héritiers attendaient qu'elle s'éteigne doucement. Aujourd'hui, avec son nouveau maître, elle reprend du poil de la bête.

A Aulnoye-les-Valenciennes, dans le Nord, Aza, un braque allemand de 12 ans, a vécu pendant 10 ans avec François un vieux monsieur qui s'est éteint à 89 ans. Comme Aza était devenue la prunelle de ses yeux, il a fait jurer à ses héritiers de ne jamais se séparer d'elle à part pour une personne de confiance, sinon elle resterait dans la maison et s'éteindrait doucement pour suivre son maître.

Comme ses héritiers n'ont pas trouvé de solution, elle est restée dans la garage pendant un an et demi et l'un d'entre eux venait lui donner à manger et la sortir de temps en temps.

Jusqu'au jour où Valériano vient faire une visite pour acheter la maison, il tombe sur le chien, et au lieu de s'en offusquer il fait une double proposition d'achat, la maison avec le chien dedans ! Depuis le vieil animal revit, et les héritiers sont ravis d'avoir tenus la promesse de leur oncle donner le chien à quelqu'un de confiance.