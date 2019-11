INSOLITE VIDÉO - Les manipulateurs en radiologie du CHU de Clermont-Ferrand se mettent en scène

Clermont-Ferrand, France

Plus de 90.000 vues sur Facebook, plus de 3.500 partages : depuis lundi soir leur clip fait le buzz sur Internet. Des manipulateurs radio du CHU de Clermont-Ferrand, en grève le 21 novembre dernier dans le cadre d'un préavis national, ont voulu prolonger leur colère dans une vidéo. Ils ont revisité la chanson "A nos souvenirs" du groupe corrézien "Trois cafés gourmands" pour raconter la souffrance de la profession et alerter la ministre de la Santé : manque de reconnaissance, salaires insuffisants, primes auxquelles ils n'ont pas droit.

Maxime, Mylène, Florent et les autres...

Pour adapter la chanson originale, ils s'y sont mis à plusieurs. Mylène Rigaud a écrit les paroles, Guillaume Rey a adapté la musique, Florent Locatelli et Marie-Lucie Chapuis ont chanté. Maxime Grassi, vidéaste amateur, a filmé ses collègues mis en scène sur leur lieu de travail. Ce sont aussi des manipulateurs radio qui jouent le rôle des patients. Et ça marche, ils ont un succès fou. Des "manip radio" de toute la France leurs envoient des messages de félicitations. Enfin, on parle de leur métier, de leurs problèmes au quotidien !

Pas de radio, pas d'hosto

Ils sont environ 150 au CHU de Clermont-Ferrand, 36.000 en France. Tous se sentent les oubliés de l'hôpital public, alors même que neuf patients sur dix ont eu à faire à eux un jour. Jérôme Maillot, en poste à l'hôpital Gabriel Montpied, explique : "Le "manip radio" est à la fois un technicien. Il travaille sur des machines performantes qui valent plusieurs millions, des IRM, des scanners, des mammographes, il travaille en radiothérapie, en médecine nucléaire. Donc nous sommes des techniciens mais également des soignants. Nous sommes en contact avec les patients. On doit leur poser des voies veineuses, on est brancardier aussi parce qu'il faut les installer sur les tables, ça prend du temps pour les patients douloureux ou les claustrophobes. Donc on a un côté soignant et on n'a pas le droit à certaines primes qu'ont les infirmières !"

