INSOLITE - Vous pouvez aller visiter le funiculaire de Bregille à Besançon

Un des deux wagons et la gare basse du funiculaire de Bregille à Besançon, sera ouvert aux visites, tout le week-end à l'occasion des 40e journées du patrimoine. À l'occasion de cet événement, Alex Jury, président de l'association des amis du funiculaire de Bregille à Besançon, était notre invité ce matin dans le 6/9 de France Bleu Besançon.

Ces visites sont l'occasion de se plonger dans le passé et de redécouvrir ce moyen de locomotion construit en 1912 et restauré à l'identique. Tous les ans, les nostalgiques qui ont pu l'emprunter jusqu'en 1987, viennent se faire une cure de jouvence et se remémorer des souvenirs et anecdotes. "Certains se souviennent d'avoir pris le funiculaire pour aller goûter à Bregille. D'autres d'avoir fait la course pour descendre plus vite, à pied, que les wagons", raconte Alex Jury.

Alex Jury, président de l'association des amis du funiculaire de Bregille à Besançon. © Radio France

L'association souhaite que le funiculaire soit remis en service

L'association des amis du funiculaire aimerait le revoir monter et descendre à Bregille au moins pour la période estivale. Les installations, qu'elles soient d'époque ou rénovées, fonctionnent encore. Si, techniquement la remise en marche est faisable, le coût reste quand même très élevé. "C'est de l'ordre de 4 millions d'euros", affirme Alex Jury, après des expertises réalisées par une agence spécialisée.

Le funiculaire ne devrait pas reprendre du service tout de suite. "Pas dans les deux ou trois années à venir", précise, Alex Jury, qui a présenté le projet au service de la ville de Besançon et au Grand Besançon Métropole au début de l'année 2023. "Il faut aussi générer un intérêt autour de la remise en marche et développer les alentours de la gare du haut pour en faire un lieu touristique", ajoute-t-il.

En attendant, le funiculaire de Bregille sera visitable de 14h à 18h ce samedi et ce dimanche, dans la gare du bas.