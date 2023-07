Instruments sur le dos, ils montent à 2200m d'altitude pour jouer des airs d'opéra dans les Écrins

Un drôle de groupe de randonneurs part du Désert en Valjouffrey ce dimanche 16 juillet. Une boîte rectangulaire dépasse du sac à dos de l'une quand un énorme boîtier rouge a pris la place du sac de l'autre. Six musiciens et deux chanteurs montent jusqu'au refuge de Font Turbat, au pied de l'Olan, où ils vont donner deux concerts de musique lyrique.

Avant de jouer, ils doivent marcher pendant trois heures, sur près de 1000 mètres de dénivelé positif. "On a des sacs très lourds !" rit Mathilde Legeret. "J'ai mis mon violon dans mon sac de rando. On n'a pas beaucoup d'affaires en plus, on peut vraiment le nécessaire mais bon, on apporte aussi quelques trucs à manger et à boire. Ça monte vraiment beaucoup, là j'avoue, c'est dur !"

Les musiciens de l'ensemble DécOuvrir dans la montée vers le refuge de Font-Turbat. © Radio France - Noémie Philippot

La violoncelliste, Astrid Baty, a rangé le maximum de vêtements dans la boîte de son instrument. C'est la quatrième fois qu'elle se lance dans cette randonnée pour donner un concert en altitude. "C'est physique mais quand on voit le résultat une fois qu'on arrive, on regrette rien du tout ! C'est inédit, le paysage est tellement beau et le refuge est tellement chouette que même si on en chie, on recommence !"

Montagne et opéra, deux mondes qui se rencontrent

Après le repas, les musiciens poussent les tables pour s'installer dans la salle du refuge. "C'est la plus belle salle de concert ! C'est très, très grand, c'est plus grand que la philharmonie jusqu'au sommet" de l'Olan sourit Etienne Champollion, le pianiste qui a aussi écrit les arrangements des airs d'opéra pour l'ensemble DécOuvrir. "Ce qui est super chouette, c'est qu'on fait se croiser des gens et des styles qui ne se connaissent pas du tout. Des gens qui ne sont pas montés pour le concert, des musiciens qui ne sont jamais venus en montagne et tout ça va parler, dialoguer." Le clarinettiste par exemple vient en refuge pour la première fois.

Après le repas, on pousse les tables et le concert se déroule dans la salle principale du refuge. © Radio France - Noémie Philippot

Les interprètes sont à quelques dizaines de centimètres de leur public, les voix des chanteurs emplissent la petite salle où les randonneurs du jour ont mangé quelques minutes. "J'ai adoré !" s'exclame Léo, en vacances ici avec ses parents. "Tous ces instruments regroupés, ils étaient magnifiques ! En plus on est en altitude, c'était trop bien !"

L'idée de ces concerts atypiques est née en 2020, quand toutes les salles de spectacles étaient fermées à cause de la pandémie. Etienne Champollion habite une grande partie de l'année dans la vallée, il en parle à Anouchka, la gardienne du refuge.

Cette proposition rencontre son "envie de faire vivre ce lieu, qui est un peu excentré par rapport aux lieux les plus fréquentés dans les Écrins" explique-t-elle. Elle retient "le regard des gens. Des gens qui m'ont fait le retour par la suite qu'ils n'avaient jamais ni écouté, ni vu en vrai ce type de musique. Que c'était une découverte, que c'était incroyable."

Pour vivre cette expérience rare, il faut maintenant patienter un an. L'ensemble DécOuvrir monte tous les étés au refuge de Font Turbat.